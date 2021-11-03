HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da taksilerden ilginç görüntüler! At yarışı izleyen de var fazla yolcu taşıyan da

İstanbul'da taksilerden ilginç görüntüler! At yarışı izleyen de var fazla yolcu taşıyan da

03.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü seyir halinde ilerlediği esnada, telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın o anları kayıt altına alırken, taksi sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti. Bir diğer görüntüde ise denetimlere rağmen bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü.

İstanbul'da taksilerden ilginç görüntüler! At yarışı izleyen de var fazla yolcu taşıyan da

İstanbul'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor. Esenyurt'ta, taksisine müşteri alan taksi sürücüsü, direksiyon başında at yarışı izledi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt’ta yaşandı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu. Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına maske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi. Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

d56a34e0e027681c07f98d4ecb65b8c7

ÜST ÜSTE YOLCULUK

Beşiktaş Dolmabahçe'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü. Takside yolcular üst üste binerken bazı yolcuların kafalarını camdan çıkardıkları görüldü.

c9b86875f0cfeb29b1ad3f1d880f4a56

İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler sıklaştırıldı ancak denetimlere rağmen manzaranın değişmediği gözler önüne serildi.

(DHA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
TÜBİTAK'ta görevli doktorun ölümünde korkunç şüpheTÜBİTAK'ta görevli doktorun ölümünde korkunç şüphe
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hemen ehliyeti iptal. böyle göz göre göre kural dışı yapanın ehliyeti iptal edilsin. alabiliyorsa yeniden alsın ehliyetini.
Bu ne ya! insanlar hükümete başkasına eleştiri getirirken kendilerine de baksınlar. ehliyeti iptal olmalı.

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

Alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.