HABER

İstanbul'da taksilere denetleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kentin birçok noktasında taksilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen taksi uygulaması, 38 ilçede eş zamanlı olarak yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordine ettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması amacıyla yapılan denetlemede, taksi sürücülerinin yanı sıra yolcular da kontrol edildi.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki denetlemede polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı.
Anadolu Yakası Kadıköy-Bostancı İDO İskelesi önünde durdurulan taksiler de, polis köpekleri tarafından arandı, sürücülerin ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetleme boyunca özel harekat polisleri, güvenlik önlemi aldı.

Taksi sürücüleri, söz konusu denetlemelerden memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Sınırda hareketlilik!Sınırda hareketlilik!
İnegöl'de yoğun kar yağışıİnegöl'de yoğun kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksi istanbul

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatı

Sınırda hareketlilik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da büyük sevinç var

Erdoğan canlı yayında resmen ilan etti! Kentte büyük sevinç var

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Şehit polis Servet Arslan son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit polis Servet Arslan son yolculuğuna uğurlandı!

Canan Karatay'a para cezası! 'Ekmek' iddiası gündem yaratmıştı...

Canan Karatay'a büyük şok! 'TV'de verdiği bilgiler...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.