HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarımları için oylama başladı

İstanbul'da Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarımları için oylama başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını oylamaya açtı. 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilecek.

İstanbul'da Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarımları için oylama başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor.

Bugün başlayan süreçte İstanbullular, T.C. kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.

Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan "Karar Senin" merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilecek.

1

Aynı zamanda vatandaşlar, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.

2

İBB'nin "İstanbul Senin" ilkesi ve her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı ön planda tutarak, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ile ortaklaşa düzenlediği Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları, çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zengin bir süreçte gerçekleşti.

3

Üç yarışma için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.

4

5

6

7

8


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdülerÇanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler
Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler
Çocuğunun cinsel istismarını saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Şişli'deki hastanede akılalmaz kaza
Hastanede akılalmaz kaza
Son dakika Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Belediye otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Uzmanından cep telefonu alacaklara klonlanma uyarısı
Cep telefonu alacaklar dikkat! Mağdur olmamak için bunu mutlaka yapın
Polis otomobilin camını kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.