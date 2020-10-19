İstanbul'da Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarımları için oylama başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor.

Bugün başlayan süreçte İstanbullular, T.C. kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.

Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan "Karar Senin" merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilecek.

Aynı zamanda vatandaşlar, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.

İBB'nin "İstanbul Senin" ilkesi ve her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı ön planda tutarak, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ile ortaklaşa düzenlediği Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları, çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zengin bir süreçte gerçekleşti.

Üç yarışma için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.



