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İstanbul'da tam kapanma olacak mı? İstanbul’da yasaklar ne zaman başlar?

23.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs kısıtlamaları alınan yeni kararla birlikte kısmen kaldırılmıştı. Çoğalan vaka sayıları sebebiyle "Tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrar başlayacak mı?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca şehirlere göre uygulanan yerinde karar döneminde haftalık vaka sayılarının oldukça önemli olduğunu belirtmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeni bir açıklama geldi. Peki İstanbul'da tam kapanma olacak mı? İstanbul’da yasaklar ne zaman başlayacak?

İstanbul'da tam kapanma olacak mı? İstanbul’da yasaklar ne zaman başlar?

Alınan yeni kararla birlikte koronavirüs kısıtlamaları kademeli şekilde kaldırılmıştı. Çoğalan vaka sayıları sebebiyle "Tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrar başlayacak mı?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki İstanbul'da tam kapanma olacak mı?

İSTANBUL'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nden çıktıktan sonra basın mensuplarının gündemle alakalı sorularını cevapladı. Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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