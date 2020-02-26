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  4. İstanbul'da tarihi eser operasyonu! 2 bin yıllık sikkeler ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! 2 bin yıllık sikkeler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak ve 25 Şubat günleri arasında 6 ilçede gerçekleştirdikleri 11 operasyonda 3 bin 451 tarihi eser sikke, 267 tarihi obje ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 12
şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin yurtdışına çıkartılmadan yakalandığı öğrenildi.

Tarihi eserlerin birçoğunun Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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