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  4. İstanbul'da tarihi görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı... Saldırıya karşı önlem olarak hazırlanmış

İstanbul'da tarihi görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı... Saldırıya karşı önlem olarak hazırlanmış

26.08.2024 13:21
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İstanbul'daki Büyükçekmece Baraj Gölü'nde ortaya çıkan tarihi görüntü dikkat çekti. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı.

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle, 2. Dünya Savaşı öncesinde olası bir Alman saldırısına karşı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Çatalca'da yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı.

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SU SEVİYESİ YÜZDE 47.35 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

7 ay önce Büyükçekmece'deki su seviyesi yüzde 73.26 olarak ölçülürken, bugün barajdaki doluluk oranı yüzde 47.35 olarak ölçüldü.

Tarihi hattın ortaya çıkan kısımlarının otlarla kaplandığı görüldü.

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Diğer yandan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48.31 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 48.21, Darlık Barajı'nda yüzde 53.15, Elmalı Barajı'nda yüzde 57.45, Terkos Barajı'nda yüzde 62.47, Alibeyköy Barajı'nda yüzde 15.46, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 47.35, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 51.28, Istrancalar Barajı'nda yüzde 27.01, Kazandere Barajı'nda yüzde 15.24, Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 28.24 seviyesinde.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj
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