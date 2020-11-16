HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

16.11.2020 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

İstanbul Kadıköy'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Yaşanan durumun depremle ilgili olmadığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı ve karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Su çekilmesini depreme bağlayamayız." dedi.

Kadıköy, Caddebostan ve Suadiye Sahillerinde deniz seviyesinde değişiklikler meydana geldi. Deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması bazı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Olası bir deprem riskinden endişelenen kimi Kadıköylüler, su çekilmesinin deprem habercisi olmasından endişelendi.

'DEPREMLE İLGİSİ YOK'

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, yaşanan durumun depremle ilgisi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Kadıköy kıyılarındaki su çekilmesini depreme bağlayamayız. Onlar ancak Endonezya gibi ada ülkelerinde olabiliyor. Bazen deprem öncesinde adada sular çekiliyor, adada değişiklikler olabiliyor. Fakat biz öyle bir ülke değiliz. Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı hatta karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir. Bu durumlarda da insanlar genelde ‘deprem mi olacak’ düşüncesine sevk ediyor. Bu doğru değil. Aynı şekilde çok karlı dönemlerde su dağlarda tutulduğu için dere ve akarsular vasıtasıyla denizi besleyemez ve su seviyesi yine düşer. Yani buna benzer meteorlojik koşullardan dolayı bu su gerilemesi olmuştur. Bunun depremle bir ilgisi yok” dedi.

57a64f4f56b63ad99b0c5ed858845fc3

'MARMARA’DA BÖYLE BİR COĞRAFİ DEĞİŞİKLİK YAŞANMAZ'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Rodos ve Girit adalarında bu tür değişikliklerin depreme işaret edebileceğini belirterek, “Endonezya gibi ülkelerde bizde Güney Ege’de olduğu gibi dalma batma zonu vardır. Girit, Rodos adasının güneyinde Afrika Kıtası, Anadolu’nun ve Ege’nin altına dalıyor. Dolayısıyla bu tür değişiklikleri Girit ve Rodos adasında bekleyebiliriz. Adanın su seviyelerinde değişikliler olabilir. Ancak Marmara’da böyle bir coğrafi değişiklik yaşanmaz” diye konuştu.

585c88e775b3033bcded64d5e162ce8a

'BU TEDİRGİNLİK VERİCİ'

Caddebostan Sahili'nde bulunan ve suların çekilmesinden endişelenen bir vatandaş, “Burası normalde denizdi. İnsanlar hatta burada denize giriyordu. Fakat şu an gördüğünüz gibi deniz tamamen çekilmiş durumda. Tabii biz de ister istemez bazı endişelere kapılıyoruz. Depremle ilgili bazı haberler dolanıyor internette. Bu suyun çekilmesi normal midir, ondan tam emin değiliz." diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "Oturmaya geldik. Denizi de izliyoruz. Ama biraz suların çekildiğini fark ediyoruz son zamanlarda. Bu tedirginlik verici. Uzmanların görüşlerini merak ediyoruz. Deprem İstanbul için sürekli söz konusu olan bir durum. O yüzden güncel açıklamaları takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince." diye konuştu.

Yaşanan değişiklik ile ilgili konuşan başka bir vatandaş ise, “Sürekli buraya geliyoruz. Birkaç gündür su çekilmiş durumda ama o tamamıyla ayın konumuyla alakalı. Veya dolunay olduğu zaman gel-git olabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Eski tip radyonun içine saklamışlarEski tip radyonun içine saklamışlar
İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacakİlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak

En Çok Okunan Haberler

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Hastanede intihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

İntihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Eski tip radyonun içine saklamışlar

Eski tip radyonun içine saklamışlar

Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Hakkari Valiliği'nden 15 gün süreyle 'yasak' kararı

Valilik duyurdu!15 gün süreyle yasaklandı

Akılalmaz olay! Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Akılalmaz olay! Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.