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  4. İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı

İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı

13.09.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücü bir süre sonra tartışmaya başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken polis ekipleri iki sürücüye toplam 4 bin 597 lira ceza kesti.

Başakşehir'de iki sürücü, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde tartışarak otomobilleriyle tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Bir süre birbirini takip ederek makas atmaya devam eden sürücüler, daha sonra araçlarından inerek tartışmaya başladı. İkiliyi çevredekiler ayırdı. Sürücülerin o anları sosyal medyada paylaşılınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin H.C.Ç. ve S.Ç. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücülere; saygısızca araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek, sağa dönüş hatası, film cam maddelerinden olmak üzere toplamda 4 bin 597 lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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