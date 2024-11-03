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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Karşı şeride geçip diğer araçlara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

03.11.2024 19:03
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İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. 2 otomobile çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Feci kazanın ardından otoyolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Karşı şeride geçip diğer araçlara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametinde seyreden bir araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada aynı yönden gelen iki otomobil de kazaya karıştı.

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2 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Diğer araçlarda bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

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Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası tem
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