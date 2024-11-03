İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Karşı şeride geçip diğer araçlara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametinde seyreden bir araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada aynı yönden gelen iki otomobil de kazaya karıştı.

2 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır