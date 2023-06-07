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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: Ölü ve yaralılar var

07.06.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde seyir halindeki tır bariyerleri aşarak karşı şeride devrildi. Feci kazada, tırın altında kalan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi ile tır şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nu savaş alanına çeviren kaza, saat 19.30 sıralarında Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre Edirne istikameti yönündeki Y. T.'nin kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

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Tır, Salih Y.'nin kullandığı otomobilin üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan 4 kişinin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılırken, sürücü Salih Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, tır şoförü Y.T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Y.'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı.

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İSTANBUL İSTİKAMETİNDE YOL ULAŞIMA KAPANDI

TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan sağlanıyor. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)
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trafik kazası Tem otoyolu

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