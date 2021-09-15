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  4. İstanbul'da tepki çeken görüntü! Bizans saray kalıntılarının bulunduğu alanda iş makinesi çalıştı

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Bizans saray kalıntılarının bulunduğu alanda iş makinesi çalıştı

15.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te otel yapılmak için yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmalarında, Bizans saray kalıntıları bulunmasına rağmen, iş makinelerinin kullanıldığı iddia edildi. Mimar Serhat Şahin, "Görüntülerde alanda bulunan Bizans kalıntılarına zarar verildiği görülüyor. Bazen o parselin içerisinde ufak bir obje ya da bir heykel çıkabilir. Ve bu ağır iş makinelerinin altında ufak bir obje parçalanabilir. O objeyi kaybetme riskimiz var. Ne olursa olsun bu parsellerde iş makineleri yasaklanmalı" dedi.

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Bizans saray kalıntılarının bulunduğu alanda iş makinesi çalıştı

Fatih Cankurtaran Küçük Ayasofya Caddesi'nde otel yapılması için yıkılan binanın bir süredir enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sürerken Bizans dönemine ait saray kalıntıları bulundu. İddiaya göre, kalıntıların ortaya çıkmasına rağmen iş makineleriyle alanda çalışmalar sürdürüldü. İş makineleri ile yapılan enkaz kaldırma çalışmaları Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin tarafından görüntülendi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Şahin, yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Cankurtaran bölgesi imara açıldığından beri birçok sürprizle karşılaşıyoruz. Gönül isterdi ki, bu alanlar imara açılmasın ve alanın tamamı bir arkeopark olarak ilan edilsin. Ama şu an bu alanların birçoğuna otel inşaatları yapılıyor. Şu an bulunduğumuz yerde ise Bizans dönemine ait büyük saray teras alanları bulunmakta. Şu an bulunduğumuz yer betonarme bir yapıydı. Şimdi ise otel inşaatı için çalışmalar başladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri 'bu binanın kazı çalışmaları bizim kontrollümüzde yapılıyor' diyor ama tonlarca ağırlıktaki iş makinelerin ufak bir parsel içerisinde çalıştığını görüyoruz. İnşaat esnasında bu çalışmalara dikkat edilmesi gerekir. Yetkililer bu ağır iş makinelerinin bu alan içerisinde çalışmasına izin verdi. Ancak kepçe operatörünün çok uzman olması gerekir" dedi.

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"AĞIR İŞ MAKİNELERİNİN ALTINDA UFAK BİR OBJE PARÇALANABİLİR"

Şahin, "Sosyal medya hesaplarına paylaştığımız görüntülerde alanda bulunan Bizans kalıntılarına zarar verildiği görülüyor. Bazen o parselin içerisinde ufak bir obje ya da bir heykel çıkabilir. Ve bu ağır iş makinelerinin altında ufak bir obje parçalanabilir. O objeyi kaybetme riskimiz var. Bütüncül düşündüğümüz zaman her ne olursa olsun bu parsellerde iş makineleri yasaklanmalı. Bu alanlara yatırım yapacaklarında bunu bilip buna göre yatırım yapması lazım" diye konuştu.

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"BİZANS DÖNEMİNE AİT KALINTILARI FARK ETTİK"

Binanın proje mimarlarından Murat Çoşkun ise "Bina, imar yönetmelik çerçevesinde otel yapımına uygundur. Biz de alana bir otel yapacağız. Fakat yapılan kazılar neticesinde 2 Ağustos'ta binanın betonarme kalıntıları alındıktan sonra Bizans dönemine ait kalıntıları fark ettik. Ruhsatta yazan 'parselde bir kalıntı çıkması durumunda ruhsat gereçsizdir', ibaresiyle inşaat durdu. Ancak ilkte kazının ortaya çıkması için çalışmaya devam edildi. Aynı zamanda kazı alanında elle kazı yapıldı. İnşaat işlemi durdu. Ancak şu an çevredeki binaların güvenliği için parselde temizlik ve çalışması yapılıyor. Kazının devam etmeyeceği arkeologlar tarafından belirtildi. Bizim şu an yapacağımız ise mevcut çıkan kazının rölöve çalışmaları yapılarak ve onaylatarak korunmasını sağlamak" dedi.

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FATİH BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Fatih Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, Küçükayasofya Caddesi, No:17-19 adresinde bulunan taşınmaz için 29.06.2021 tarihli Yeni Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Düzenlenen yeni yapı ruhsatı kapsamında koruma amaçlı imar planı gereğince Arkeoloji Müdürlüğü denetiminde yapılan kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan tescilli eski eser niteliğindeki taşınır taşınmaz kültür varlıklarına herhangi bir zarar verilmeden muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda yeni yapı ruhsatı bulunan yere ait inşai çalışmalar düzenlenen ruhsat çerçevesinde sürdürülmektedir. Orada herhangi kaçak bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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