HABER

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızan ve ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklatan Şehrazat T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Şehrazat T.'nin ağladığı görüldü.

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızan Şehrazat T. isimli kadının ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklattığı iddia edilmişti. İş yerini kundaklama olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıların ifadesi doğrultusunda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ SIRADA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Operasyonlar sonucunda azmettirici olduğu iddia edilen Şehrazat T. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. Şehrazat T.'nin emniyetten çıkarılarak adliyeye sevk edildiği sırada gözyaşlarına boğulduğu görüldü. (İHA)

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
Kocadon'a doğum gününde klipli destekKocadon'a doğum gününde klipli destek
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldüManisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kartal kundaklama

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.