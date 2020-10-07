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  4. İstanbul'da terör operasyonu! ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltında

İstanbul'da terör operasyonu! ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 07:18 | Son Güncelleme

İstanbulL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da terör operasyonu! ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ESP GENEL BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyona özel tim polisleri de katılırken, adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenler'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi(ESP) Eş Genel Başkanı olduğu öğrenilen Şahin Tümüklü'yü gözaltına aldı.

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Bir süre adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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