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İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaptığı operasyonda PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün kırsal alanında bulunup tekrar yasadışı yollardan İstanbul'a gelen 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos'ta Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen bir örgüt üyesinin üzerinde bulunan dokümanlarda kimlik bilgileri bulunan 9 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

TEM ekipleri bunun üzerine yaptığı çalışmalarda şüpheli 9 kişinin adreslerini tespit etti. Dün gece saatlerinde TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün kırsal alanında bulunup tekrar yasadışı yollardan geri gelen kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul PKK YDG-H terör

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