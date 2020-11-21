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İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

21.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 20 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen helikopter destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, el yapımı patlayıcı ve çeşitli kimyasal maddeler de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekipleri dün Sarıyer Küçükarmutlu'da bulunan 20 adrese yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", E.Ç. 'nin ise "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan arandıkları belirlendi.

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EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Polis ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda el yapımı patlayıcı, 1450 gram ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler, 4 adet telsiz, 45 adet havai fişek ve örgütsel pankartlar ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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