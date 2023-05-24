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  4. İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

24.05.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında fiziki takip kararı uygulanan ve örgütün Anadolu Yakası, Gazi ve Nurtepe mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheliye yönelik İstanbul’un 11 ilçesinde ve Hatay’da olmak üzere toplamda 21 adreste operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Diğer 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

(İHA)

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İstanbul DHKP-C terör operasyonu

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