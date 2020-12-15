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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

15.12.2020 07:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Aralarında Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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