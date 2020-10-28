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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 01:47 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Beyoğlu'nda bulunan bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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