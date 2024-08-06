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İstanbul'da ticaretin kalbiydi... Yemek yemeye bile vakitleri olmuyordu, şimdi bütün gün dükkanın önünde müşteri bekliyorlar!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.08.2024 15:29
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İstanbul'da birçok aranan malzemenin bulunduğu ve ticaretin kalbi olarak adlandırılan Laleli eski günlerini mumla arıyor. Esnaf işlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti. Eskiden 5 dakika oturmak için fırsat bulamadığını belirten dükkan sahipleri şimdi kapı önünde müşteri gelmesini bekliyor.

İstanbul'da ticaretin kalbiydi... Yemek yemeye bile vakitleri olmuyordu, şimdi bütün gün dükkanın önünde müşteri bekliyorlar!

İstanbul Laleli eski hareketli günlerini geride bıraktı. Kimi esnaf '6 aydır, 1 senedir işler durgun' derken kimisi, 'akşama kadar böyle oturuyoruz' dedi. Bazen siftah bile yapamadıklarını belirten esnaf eski günlerini adeta mumla arıyor.

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ARTIK SESSİZLİĞİYLE ANILIYOR

Mağazalardaki malzemelerin el arabalarına yüklenip dünyaya gönderildiği Laleli'de işler tam anlamıyla kesat. Dükkanların önündeki sıra kalabalıkları ve yüksek sesle yapılan pazarlıklarıyla meşhur Laleli artık hiç olmadığı kadar sessiz.

Esnafa göre işler yarı yarıya düştü. Ticaret hacmi 3,2 milyardan 1,7 milyar dolara indi. Bu durumda ya kepenk indirmelere neden oldu ya da çalışan sayısının azaltılmasına.

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"PANDEMİDE BU KADAR SIKINTI YAŞAMADIK"

Semtteki birçok iş yerinin kapandığı göze çarparken esnafa göre durum böyle giderse çoğu kişi dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Bu sene en kötü senelerini geçirdiklerini belirten dükkan sahipleri, 'Biz pandemide bu kadar sıkıntı çekmemiştik' ifadelerini kullandı.

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ESNAFIN İKİ BEKLENTİSİ VAR

Özellikle hazır giyim denilince akla ilk gelen yer olan Laleli'de 7 binden fazla esnaf çalışıyor. Eskiden dinlenmeye vakit bulamayan esnaf şimdi kapı önünde müşterinin gelmesini bekliyor.

Bavul ticaretinin de merkezi olan Laleli'de işlerin durma noktasına gelme sebeplerinden biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Artan maliyetlerden önemli sebeplerden biri.

Esnafın şimdi iki isteği var; Maliyetlerin azalması ve savaşın bitmesi...

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf laleli ticaret
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