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İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 08:27 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih Topkapı Alt Geçit’Te Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kaza yaptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi

Ayrıntılar geliyor...

TOMA

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