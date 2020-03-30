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İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog! 'Biz aynı evde yaşıyoruz' deyince...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu taşımalar koronavirüsü önlemleri kapsamında denetlenmeye devam ediyor. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguluyor. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’siyle çalışmasına karar verdi. İstanbul’da polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Bu kapsama Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 11.00 sıralarında Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüs, minibüs ve taksiler üzerinde denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Taksiye 4 yolcu alan şoföre ceza

Öte yandan denetimler kapsamında trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir taksiyi durdurdu.
İçeridekilerin araçtan inmelerini söyleyen polis, yolcuların 4 kişi olduğunu görünce, taksi sürücüsü Hakan Akpınar’a(34) Kabahatler Kanunundan 392 lira idari para cezası uyguladı.
Ceza yazılmasının ardından taksici yolcuları alarak yoluna devam etti.
Ayrıca polis ekipleri, durdurdukları taksilerde şoförlerin yanında oturan yolcuları ise “sosyal mesafe” kuralını hatırlatarak arka koltuğa geçmelerini söyledi.
Denetimler kapsamında minibüs ve otobüsleri de tek tek durduran polis, vatandaşları “sosyal mesafe” kuralını hatırlattı,

DEZENFEKTAN SIKARAK UYARDILAR

DEZENFEKTAN SIKARAK UYARDILAR
Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise dezenfektan sıkarak vatandaşları uyardı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN POLİSE: MİDEM BULANIYOR

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN POLİSE: MİDEM BULANIYOR
O esnada maske takmadığı görülen bir minibüs sürücüsü, “Abi midem bulanıyor, ben onu hayatta kullanamıyorum” demesi pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin maske toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirtmesi üzerine sürücü, “Haklısınız, Allah hepimizi korusun” diyerek yoluna devam etti.

YAN YANA OTURAN ÇİFTTEN: BİZ AYNI EVDE YAŞIYORUZ

YAN YANA OTURAN ÇİFTTEN: BİZ AYNI EVDE YAŞIYORUZ
Devam eden denetimler kapsamında yine bir minibüsü durduran polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana oturan bir çifti uyardı. Çiftin, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” demesi üzerine zabıta memuru, “Aynı evde yaşamanız bir arada bulunmanızı gerektirmez” cevabını vererek çiftten birini yerini değiştirmesini söyledi. Çiftin ayrılması üzerine minibüs yoluna devam etti. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri gün boyu sürdüreceği öğrenildi.
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istanbul toplu taşıma denetim

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