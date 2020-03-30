İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog! 'Biz aynı evde yaşıyoruz' deyince...

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’siyle çalışmasına karar verdi. İstanbul’da polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Bu kapsama Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 11.00 sıralarında Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüs, minibüs ve taksiler üzerinde denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Taksiye 4 yolcu alan şoföre ceza

Öte yandan denetimler kapsamında trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir taksiyi durdurdu.

İçeridekilerin araçtan inmelerini söyleyen polis, yolcuların 4 kişi olduğunu görünce, taksi sürücüsü Hakan Akpınar’a(34) Kabahatler Kanunundan 392 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza yazılmasının ardından taksici yolcuları alarak yoluna devam etti.

Ayrıca polis ekipleri, durdurdukları taksilerde şoförlerin yanında oturan yolcuları ise “sosyal mesafe” kuralını hatırlatarak arka koltuğa geçmelerini söyledi.

Denetimler kapsamında minibüs ve otobüsleri de tek tek durduran polis, vatandaşları “sosyal mesafe” kuralını hatırlattı,

DEZENFEKTAN SIKARAK UYARDILAR Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise dezenfektan sıkarak vatandaşları uyardı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN POLİSE: MİDEM BULANIYOR O esnada maske takmadığı görülen bir minibüs sürücüsü, “Abi midem bulanıyor, ben onu hayatta kullanamıyorum” demesi pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin maske toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirtmesi üzerine sürücü, “Haklısınız, Allah hepimizi korusun” diyerek yoluna devam etti.