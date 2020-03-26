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  4. İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 düştü

İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs nedeniyle kentte metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 3 Mart Salı gününden bugüne kadar İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımında yüzde 83’lük düşüş kaydedildi. İstanbul’da toplu ulaşımı 3 Mart’ta 7 milyon 531 bin 386 kişi, 10 Mart’ta
7 milyon 51 bin 925 kişi, 17 Mart’ta 3 milyon 387 bin 150 kişi kullandı. 24 Mart’ta ise kullanan yolcu sayısı 1 milyon 263 bin 729
kişi oldu. Bu rakamlar göre 3 Mart ile 24 Mart arası yolcu sayısında yüzde 83 lük düşüş olduğu görüldü.

Öte yandan İstanbul’da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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İBB toplu taşıma kullanımı istanbul

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