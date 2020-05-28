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İstanbul'da toplu taşıma kullanımında artış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı, 15 gün öncesine göre yüzde 6 arttı. 13 Mayıs Çarşamba günü, toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 500 bin 58 geçiş yapılmasına karşın, 27 Mayıs Çarşamba günü bu sayı, 457 bin 85 artışla, 1 milyon 957 bin 143’e çıktı.

İstanbul'da toplu taşıma kullanımında artış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen toplu ulaşım araçlarını kullanım verilerine göre, toplu ulaşım araçlarını kullanımındaki artış devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamındaki uyarılar sonrası 8 Nisan'da toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı 895 bin 958’e düşmüştü. Daha sonraki haftalarda sürekli bir artış izleyen kullanım sayısı, 27 Mayıs'ta 1 milyon 957 bin 143’e ulaştı. 7 haftada toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı yaklaşık 1 milyon arttı.

Salgın hastalık öncesinde, 4 Mart Çarşamba günü İstanbul’da toplu ulaşım araçlarını kullanım (geçiş) sayısı 7 milyon 553 bin 147'ydi. İlk uyarı ve tedbirler sonrasında, 18 Mart'ta kullanım sayısı 2 milyon 909 bin 825’e, 25 Mart'ta 1 milyon 242 bin 376’ya düşmüştü. Düşüş 8 Nisan'a kadar devam etmiş, sonrasında ise yükselişe geçmişti.

Kaynak: DHA


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