İstanbul'da toplu taşıma yoğunluk! Vatandaşlar isyan etti

Sabah işe gitmeye çalışan İstanbullular toplu ulaşımın özellikle de metrobüs ve tramvayın çok yoğun olduğunu belirtiyor.

'BU ŞEKİLDE HASTALIĞIN BİTECEĞİ YOK'

Nuray Mamak, metrobüs kullandığını belirterek, “Çok kalabalık, Avcılar merkezde yok böyle bir kalabalık” dedi. Bir başka kadın yolcu ise, “Metrobüsle geldim, çok kalabalık” şeklinde konuştu. Beyazıt’a işine giden Mutlu Koçak, “Yağmurun çok etkisi var, toplu taşımalar da yine çok kalabalık. Bayağı yoğunluk var. Tramvay daha yoğun oluyor, hastalık biter diyorlar ama bu şekilde hastalığın falan biteceği yok” diye konuştu.

Kaynak: DHA

