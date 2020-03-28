HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da toplu taşımada 'koronavirüs' düzeni

İstanbul'da toplu taşımada 'koronavirüs' düzeni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanması yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında artırıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulaması başlamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam düzenlediği basın toplantısında açıklaması sonrası uygulama artırıldı. Tedbirler içerisinde yer alan, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine halk otobüsü şoförleri ve yolcuları tarafından uyulduğu görüldü.

"OTOBÜSÜN BU HALİNİ FOTOĞRAFLADIM, HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM"

Koronavirüs salgınının atlatılacağını ve bugünlerin ileride hatıra olarak anılacağını belirten bir vatandaş," Bugünleri inşallah atlatacağız. Bu günler bize ileride bir hatıra olarak kalacak. Bende otobüsün bu halini fotoğraflayarak arkadaşlarıma attım" şeklinde konuştu.

HER ŞEY HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN

Uygulamanın insan sağlığı için olduğunu belirten otobüs şoförü Mahfuz Erdoğan," Bu uygulama bizim insanlarımızın sağlığı için. Koltuk sayımız 26 olmasına rağmen 13 yolcu alıyoruz. Bu şekilde seferimizi tamamlıyoruz. Bu sayıyı aşıp yolcu almadığımızda tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Bu sabah İstanbul! Yasak dinlemedilerBu sabah İstanbul! Yasak dinlemediler
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/
Anahtar Kelimeler:
istanbul koronavirüs toplu taşıma

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi: Yolcuların bileti iptal edildi

Otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi: Yolcuların bileti iptal edildi

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Yoğun bakımdaydı! Flaş iddia

Yoğun bakımdaydı! Flaş iddia

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Seyahat kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler iptal edildi

Bugün 15 Temmuz Şehitler Otogarı! Böyle görüntülendi

Rektör, 4 yaşındaki oğlunun koronavirüse karşı aldığı tedbirleri görüntüledi

Rektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştı

DSİ'den vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi! Sahilde spor yaptılar

Bu sabah İstanbul! Yasak dinlemediler

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Ege ve Akdeniz'de 'zehirli deniz kestanesi' tehlikesi!

Akdeniz ve Ege'ye yayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.