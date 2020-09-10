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  4. İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı

İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 08:45 | Son Güncelleme

Koromavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı.

AYAKTA YOLCU SAYISINDA KISITLAMA

Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.

DENETİMLER BAŞLADI

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Karar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

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İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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(DHA)

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