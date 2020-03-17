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İstanbul'da toplu taşımaya koronavirüs etkisi! Yüzde 44 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 44 azaldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmi kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplu taşımaya koronavirüs etkisi! Yüzde 44 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı önemli ölçüde düştü.

9 Mart Pazartesi gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarını kullanımda yüzde 44'lük düşüş kaydedildi.

İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi kullanırken, yurtta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına
rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti.

Bu rakam 15 Mart Pazar günü 2 milyon 522 bin 565 olurken, 16 Mart Pazartesi günü ise 4 milyon 132 bin 368 olarak kayıtlara geçti.

MURAT ONGUN'DAN AÇIKLAMA

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarıyla ilgili son rakamları paylaşarak, "Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmi kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs toplu taşıma

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