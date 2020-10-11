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İstanbul’da toplu ulaşım yarın ücretsiz mi? Yarın saat kaça kadar ücretsiz?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

İstanbul’daki toplu ulaşım araçları yarın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul’da toplu ulaşım yarın ücretsiz mi? Yarın saat kaça kadar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlayacağı yarın saat 06.00-14.00 arasında İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs A.Ş araçları ücretsiz hizmet verecek.

(İHA)

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