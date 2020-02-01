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İstanbul'da toplu ulaşımda dikkat çeken görüntüler! Maskeyle dolaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da'da toplu ulaşımda maske takanlar dikkat çekti. Maske takanlardan biri olan Fatmagül Sever yaptığı açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabi ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Korona virüsü ve grip, İstanbul'da metrobüste maske ile dolaşanların sayısını artırdı. Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, "Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Sağlığımız için güvenliğimiz için takıyorum. Maske takmayı da herkese tavsiye ederim. Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabi ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

'HERKESE MASKE KULLANMAYI TAVSİYE EDİYORUM'

Sever, "Özellikle küçük çocuklar için, okullara, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında önlem alınmasını istiyorum. Dışarı çıktığımda, toplu taşımaya bindiğimde evimde olmadığım her an maskeyi kullanıyorum. Aileme, komşularıma ve küçük çocuklara kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Toplu taşıma aracından inen Gülten Kara da , "Maske kullanıyoruz, toplu taşımalarda virüslere karşı kendimizi korumak zorundayız. Haberlerden sonra ne kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi.

(DHA)

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