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İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı.

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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istanbul Toprak sultangazi işçi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Heeee 25 yolsır CHP yaptı o yüzden bunlar oluyor!!! Başkanları değiştirin akapa lı yapın!!!
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