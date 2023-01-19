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İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

18.01.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın İstanbul'da Hrant Dink'in 16. ölüm yıldönümü için anma programı gerçekleşecek. Valilikten gelen açıklama göre İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapanacak. Kapatılan yollar yerine alternatif güzergahlar kullanılabilecek. Peki, İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i anma programı için, İstanbul'un Şişli ilçesinde bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma programı nedeniyle bugün (19 Ocak Perşembe) saat 11.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

İSTANBULD'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANIYOR?

Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.

trafiğe kapanan yollar

Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hrant Dink trafik

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