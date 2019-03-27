İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ve art arda seyreden 3 otobüsten öndeki 08 AAF 751 plakalı olanı henüz belirlenemeyen bir nedenle yavaşladı. Bunun üzerine arkadan gelen otobüs öndekine, en arkadaki otobüs de önündekine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Zincirleme kaza nedeniyle 3 otobüs hareket kabiliyetini kaybetti, köprünün Edirne istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken araçların yoldan kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç sevk edildi.

Otobüslerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine tekrar açıldı.

Aynı firmaya ait olan otobüslerin İzmir’den İstanbul’a getirildiği öğrenildi. (İHA)

