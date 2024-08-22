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  4. İstanbul'da trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu

İstanbul'da trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu

22.08.2024 17:53
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İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu. Şehit Peksoy için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

İstanbul'da trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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şehit İstanbul Valiliği
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