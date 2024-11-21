İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Haftanın dördüncü iş gününde mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 89'A ULAŞTI

Kentte aralıklarla süren sağanağın da etkisiyle İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.54 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

BİRÇOK NOKTADA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde her iki yönde trafik ağır seyretti. Pendik ve Tuzla'nın bazı noktalarında da yoğunluk görüldü.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında trafik ağır ilerledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Uzunçayır'da başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerledi.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde trafik akıcı seyrediyor. Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde de araç yoğunluğu artttı.

TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde trafik akıcı seyrederken, Esenyurt ve Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı.

Sürücüler, aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kaynak: AA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır