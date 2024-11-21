HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

21.11.2024 18:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden yağışın etkisi ve mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Trafik birçok noktada durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Uzunçayır'da başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Haftanın dördüncü iş gününde mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 89'A ULAŞTI

Kentte aralıklarla süren sağanağın da etkisiyle İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.54 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

Ekran görüntüsü 2024-11-21 175443

BİRÇOK NOKTADA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde her iki yönde trafik ağır seyretti. Pendik ve Tuzla'nın bazı noktalarında da yoğunluk görüldü.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında trafik ağır ilerledi.

ISTANBUL-ISTANBULDA-TRAFIK-YOGUNLUGU-YU_432337_127600

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Uzunçayır'da başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerledi.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde trafik akıcı seyrediyor. Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ISTANBUL-ISTANBULDA-TRAFIK-YOGUNLUGU-YU_432333_127600

Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde de araç yoğunluğu artttı.

TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde trafik akıcı seyrederken, Esenyurt ve Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı.

Sürücüler, aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kaynak: AA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
En Çok Okunan Haberler
Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırı emri vermişti! Ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırı emri vermişti! Ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı

İnsan kaçaklığı yapmıştı! Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu

İnsan kaçaklığı yapmıştı! Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu

3 polisin yaralandığı olayın nedeni ortaya çıktı! Cinsel görüntülerini yaymışlar

3 polisin yaralandığı olayın nedeni ortaya çıktı! Cinsel görüntülerini yaymışlar

Serada korkunç olay! Halat bir anda kopunca...

Serada korkunç olay! Halat bir anda kopunca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.