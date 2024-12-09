İstanbul'da trafik felç! Yağmur başladı harita yine bordoya döndü

İstanbul'un bitmeyen sorunlarında başında gelen trafik, yağmur nedeni ile bazı noktalarda yeniden durma noktasına geldi. Yağmurun şiddetini arttırması ile birlikte özellikle Avrupa yakasındaki ana arterlerde trafik yoğunlaştı.

İBB trafik verilerine göre saat 17.27 itibari ile İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine geldi. Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 83 olurken bu oran Avrupa yakasında yüzde 78 olarak görüldü.

VATANDAŞLAR UZUN SÜRE TRAFİKTE KALDI!

Haftanın ilk iş gününde yoğun olan trafik, şu saatlerde etkili olan sağanak yağış nedeni ile daha da arttı. D-100 ve TEM güzergahlarını kullanarak eve iş çıkışında eve gitmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik nedeni ile yollarda normalinden daha uzun kalarak evlerine ulaşacak.