HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul'da trafik felç! Yağmur başladı harita yine bordoya döndü

İstanbul'da trafik felç! Yağmur başladı harita yine bordoya döndü

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 17:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yağmurun başlamasıyla iş çıkış saatinin denk gelmesiyle trafik çilesi başladı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerinin üzerine kadar dayandı.

İstanbul'da trafik felç! Yağmur başladı harita yine bordoya döndü

İstanbul'un bitmeyen sorunlarında başında gelen trafik, yağmur nedeni ile bazı noktalarda yeniden durma noktasına geldi. Yağmurun şiddetini arttırması ile birlikte özellikle Avrupa yakasındaki ana arterlerde trafik yoğunlaştı.

Screenshot_1

İBB trafik verilerine göre saat 17.27 itibari ile İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine geldi. Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 83 olurken bu oran Avrupa yakasında yüzde 78 olarak görüldü.

VATANDAŞLAR UZUN SÜRE TRAFİKTE KALDI!

Haftanın ilk iş gününde yoğun olan trafik, şu saatlerde etkili olan sağanak yağış nedeni ile daha da arttı. D-100 ve TEM güzergahlarını kullanarak eve iş çıkışında eve gitmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik nedeni ile yollarda normalinden daha uzun kalarak evlerine ulaşacak.

Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul trafik
En Çok Okunan Haberler
'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

Esad'ın Rusya'daki ilk fotoğrafı diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı!

Esad'ın Rusya'daki ilk fotoğrafı diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı!

Resmi açıklama geldi! İşte Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Resmi açıklama geldi! İşte Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Yasak aşk vahşeti! Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gördü: Birinin boğazını kesti, diğerini ağır yaraladı

Yasak aşk vahşeti! Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gördü: Birinin boğazını kesti, diğerini ağır yaraladı

Yer: İstanbul! AVM'de korkunç cinayet! Yoldan geçen motosikleti gasbedip kaçtı

Yer: İstanbul! AVM'de korkunç cinayet! Yoldan geçen motosikleti gasbedip kaçtı

Hatay'da kuyruklar uzuyor: Ellerinde valiz, yüz ifadeleri dikkat çekici

Hatay'da kuyruklar uzuyor: Ellerinde valiz, yüz ifadeleri dikkat çekici

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.