İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 71'i buldu

TEM Otoyolu ile D - 100 Karayolu k\u00f6pr\u00fc kat\u0131l\u0131mlar\u0131nda trafik yo\u011fun seyretti. Saat 19.18 itibariyle trafik yo\u011funlu\u011fu y\u00fczde 65'leri g\u00f6steriyor.\n\nEngelli \u00e7ocuk 7 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fi damdan d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcGazeteci-yazar Zeynel Kozano\u011flu son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u00f6len 4 ki\u015fi mezarlar\u0131 ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131
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