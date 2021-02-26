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  4. İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

26.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Trafik yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri de Fatih Aksaray'dı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

DHA

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