İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 90'a dayandı

Meteorolojinin günlerdir uyardığı şiddetli fırtına ve yağış İstanbul'a geldi. Öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini iyice arttırdı. Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak yağış ve fırtına kentin trafiğini de olumsuz etkiledi.

YÜZDE 90'A DAYANDI

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin haritasına göre; 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa yakasında yüzde 89'a, Anadolu yakasında yüzde 83'e ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 87 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.





