HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 90'a dayandı

29.11.2023 17:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına yüzünden trafik durma noktasına geldi. İBB haritasına göre Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 90'a dayandı

Meteorolojinin günlerdir uyardığı şiddetli fırtına ve yağış İstanbul'a geldi. Öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini iyice arttırdı. Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak yağış ve fırtına kentin trafiğini de olumsuz etkiledi.

asdasd

YÜZDE 90'A DAYANDI

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin haritasına göre; 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa yakasında yüzde 89'a, Anadolu yakasında yüzde 83'e ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 87 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu: 30 Nisan'a kadar uzatıldıBakanlık duyurdu: 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Ayhan Akman fondan kar etti mi? Yaşadığı süreci tek tek anlattı: Tek salak kendim zannediyordumAyhan Akman fondan kar etti mi? Yaşadığı süreci tek tek anlattı: Tek salak kendim zannediyordum
Azıcık yağ ile harikalar yaratan Fakir Uno Chefry kısa süreliğine indirimdeAzıcık yağ ile harikalar yaratan Fakir Uno Chefry kısa süreliğine indirimde
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! İbretlik dolandırılma hikayesi!

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! İbretlik dolandırılma hikayesi!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı ve turuncu kodlu alarm

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı ve turuncu kodlu alarm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.