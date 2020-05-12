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İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu!

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ikinci iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da trafik meydana gelirken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

YOĞUNLUK YÜZDE 24 OLDU

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında trafik yoğunluğu 08.55 itibariyle yüzde 24 olarak görüldü. Trafik ekipleri ise bölgede yoğunluğu azalma çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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