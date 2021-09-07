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  4. İstanbul'da trafik yoğunluğu! Servis araçları sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Servis araçları sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı

07.09.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yola çıkan servis araçları, D-100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Servis araçları sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı

Okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da yola çıkmasıyla yoğunlaşan trafik İBB trafik haritasına da yansıdı. Haritaya göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 50'Yİ AŞTI!

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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İHA

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İstanbul
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