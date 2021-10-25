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İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yola çıkacaklar dikkat

25.10.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul trafiği, haftaya yoğunlukla başladı. D-100 karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle yer yer trafik durma noktasına geldi. Yüzde 60'a ulaşan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA YÜZDE 60 TRAFİK YOĞUNLUĞU İLE BAŞLADI

İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaşarak başladı.

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Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

İHA

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