İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması verilerine göre saat 15.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

İSTİKLAL CADDESİ VE SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk sürüyor. Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kimi fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi.

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.