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  4. İstanbul'da tramvay hattında arıza! Seferler aksadı, yolcular yürüdü

İstanbul'da tramvay hattında arıza! Seferler aksadı, yolcular yürüdü

07.02.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler durdu. Seferler 2 durak arasında aksarken, bazı yolcular yürüdü.

İstanbul'da tramvay hattında arıza! Seferler aksadı, yolcular yürüdü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu. Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada. "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi. Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yay olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü.

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Kaynak: DHA


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İstanbul
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