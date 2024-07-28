İstanbul'da turist yolcu pazarlığı kameraya yakalanınca tepki çekti: Otel çalışanlarıyla Telegram'dan anlaşıyorlarmış!

Otelle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıyan taksiciye meslektaşlarından tepki geldi. Sultanahmet’te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı öne sürülen taksicinin o anları kameraya yansıdı.

TAKSİMETRE FİYATININ İKİ KATINA ANLAŞTILAR

Sultanahmet’te taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKSİCİYLE EL SIKIŞAN OTEL ÇALIŞANI ÜCRETİ TEMBİHLEDİ

Görüntülerde otelden turisti alarak aracına götüren taksici, ardından otel çalışanı ile el sıkışıyor. Otel çalışanı ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihliyor. Görüntüleri çeken taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösteriyor.

TELEGRAM GRUPLARINDAN TURİST YOLCU PAZARLIĞI

Edinilen bilgilere göre özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultanahmet bölgesinde bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan Telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor. Otel çalışanları, komisyon karşılığı turistleri anlaştıkları taksicilerin fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır