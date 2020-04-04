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İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da ücretsi maske dağıtımının sabah saatlerinde başladığını duyurdu.

İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma araçlarına gelen maske zorunluluğu sonrası ücretsiz dağıtıma başladıklarını açıkladı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız."

İmamoğlu, kararın açıklanmasının ardından dün yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; sağlığınız ve Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız. Sizi salgından korumak en önemli vazifemiz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim." demişti


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