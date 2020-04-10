İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda maskelerin ücretsiz

dağıtılması kararı çıkmıştı. Peki, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı nasıl yapılacak? Kimler, kaç tane alabilecek?

'TELEFONLARA BİR KOD GELECEK'



CNN TÜRK canlı yayınına katılan bir eczacı ayrıntıları anlattı:

Zaten iki gündür hastalar gelip tek tek sormaya başladı. 'Maske var mı, kimler maske alabiliyor' diye. Şu şekilde gerçekleşecek bu; 20-65 yaş arası her vatandaşımızın cep telefonuna bir kod gelecek. Bu kodla birlikte eczaneye gelecekler. Bu kodları biz sisteme işleyeceğiz. Ve 10 günde 5 maske olacak şekilde bu maskeleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

