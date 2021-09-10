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  4. İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti

İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti

10.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

Olay, dün Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Bağcılar'da şubesi olan mağaza bir gün önceden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ihracat fazlası halıları metrekare fark etmeden 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı.

POLİS SEVK EDİLDİ

İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra mağaza yetkilileri ile görüşerek halı satışına ara verilmesini sağladı. Halı satışında oluşan kalabalık cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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