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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 07:24 | Son Güncelleme

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arasındaki arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

Ayrıntılar geliyor...

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