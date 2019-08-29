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İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? Dün yapılan sürpriz paylaşım sonrası İstanbul'da herkes bu soruya yanıt arıyordu. Bu sabah kemeraların karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı. İşte kesintisiz hizmet verecek olan metro ve İETT otobüs seferleriyle ilgili tüm ayrıntılar...

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir basın açıklaması düzenledi ve dün "müjde" diye duyurduğu 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı. Aralarında Yenikapı-Hacıosman ve Kadıköy-Tavşantepe'nin de bulunduğu 6 metro hattı ve 24 İETT otobüsünün 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, bunları kullanan yolcuların 00:30-05:30 saatleri arasında çift bilet parası ödeyeceğini vurguladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugüne kadar sabah 06:00'a doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimiz bazı sorunlar yaşıyordu. İstanbulluların sabahları veya gece mesailerinden dönüşlerde sorun yaşamaması adına bunları yeniden düzenledik.

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M4 (Kadıköy-Tavşantepe), M5 (Üsküdar-Çekmeköy), M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak. Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.

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