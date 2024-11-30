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  4. İstanbul'da uluorta bu da oldu: El bombası atıp kaçtılar! "Senin devletin bizi yakalayamaz"

İstanbul'da uluorta bu da oldu: El bombası atıp kaçtılar! "Senin devletin bizi yakalayamaz"

30.11.2024 11:59
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İstanbul'un orta yerinde el bombalı dehşet yaşandı. Mega kentte sık sık terör estiren çetelerden biri, iş insanına tehditler yağdırdı ancak işletme haraç vermemek için direndi. Bunun üzerine çete, işletmeye el bombası attı. Saldırının ardından iş insanına tehdit gelmeye devam etti, telefonda "Senin devletin bizi yakalayamaz" şeklinde skandal sözler sarf edildi.

Haraç çetesi iş adamının korkulu rüyası oldu! İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde haraç vermemek için direnen işletmeye çete üyeleri el bombası atıp kaçtı. O anlar kameraya da yansıdı. Öte yandan skandal tehdit konuşmalarını içeren telefon konuşmaları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ÇETE, OTO GALERİYE DADANDI

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir oto galeriye dadanan çete, iş insanı K.B.'nin korkulu rüyası haline geldi. İddiaya göre, birkaç ay önce N.Ö. isimli çalışanın işten çıkartılmasını bahane eden çete üyeleri, iş insanından 10 milyon TL haraç istedi. Çeteye parayı vermeyi kabul etmeyen iş insanının işletmesi defalarca kez kurşunlandı. İş adamı sürekli tehdit mesajları aldı.

İŞLETMEYE EL BOMBASI ATIP KAÇTILAR

Uğradığı silahlı saldırıların ardından çete üyeleri işletme içerisine el bombası atarak kaçtı. Saldırı sonrasında yabancı bir ülkeye kayıtlı numaradan aranan iş insanı yine tehdit edildi. Telefonla aranan iş insanı, "Senin devletin bile bizi yakalayamaz, bir sonraki saldırı evine olacak" şeklinde tehdit edildi. Saldırılar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin çete üyelerini yakalamaya yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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"DAHA BUNUN ÖTESİ NE OLACAK FÜZE Mİ ATACAKLAR, UÇAKSAVAR MI ATACAKLAR NE ATACAKLAR BİLMİYORUM"

Çete tarafından tehdit edilmeye devam edilen iş adamı Kemal Bayrak yaşadıklarıyla ilgili, "'Yanınızda çalışan kişiyi işten çıkartmışsınız 10 milyon TL vereceksiniz' diye bir telefon araması aldım ve o gece işyerim kurşunlandı. Ben durumu polise bilirdim, ikinci gün yine bir tehdit telefonu aldım ve o gece de işyerim kurşunlandı. Daha sonra bu telefonlar sürekli devam etti. Beni arayan yurt dışı numaraları üzerinden 'bir sonraki mermi kafanıza gelecek' şeklinde tehditler aldım. Biz konuyu yargıya taşıdık ancak bu süreç içerisinde aynı kişilerin Arnavutköy'de 6 iş yerine daha aynı bahaneyle para istedikleri ve çökmeye çalıştıkları öğrendik. Geçtiğimiz gün ben yine bir telefon aldım. 'Galerine bomba attık, sıra şu anda evinde' diyerek evimin bir resmini çekmişler ve doğalgaz kutusunu işaretlemişler. Ertesi gün geldiğimde gerçekten iş yerime bomba atıldığını gördüm. İşin geldi son noktada silah, tehdit bir yere kadar işin içerisine el bombası girdi. Artık can güvenliğimiz tehdit altında, sadece benim değil ailemin can güvenliği de tehdit altında. Arnavutköy'de birçok işletme şu anda bu durumda ve mağdur. Daha bunun ötesi ne olacak füze mi atacaklar, uçaksavar mı atacaklar ne atacaklar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"YAKALAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

İşletme avukatı Ali Ercan Kalay ise, "Müvekkilim silahlı saldırıya uğramıştır. İş yerinde yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı bir süreç başlatılmıştı. Müvekkilime saldırıyı düzenleyen şüphelilerden 4 kişinin yakalandığını öğrendik, ancak kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Polis ekipleri müvekkilimin 24 saat esasına dayalı olarak evinde ve iş yerinde gerekli önlemleri almıştır. Gerekli çalışmalar devam etmektedir" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
el bombası haraç
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